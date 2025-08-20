Requisa en Pavón: Hallan teléfonos, radios y una computadora

-

Este miércoles se realizó un operativo en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes.

OTRAS NOTICIAS: Detienen a fiscales del MP por el caso de un niño fallecido en Huehuetenango

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) junto con el Grupo Élite, Inspectoría, Unidad de Análisis y personal operativo realizaron una requisa la mañana de 20 de agosto.

El operativo se efectuó en distintos sectores de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, según informaron las autoridades.

Laptop incautada en requisa realizada enGranja Modelo de Rehabilitación Pavón. (Foto: Sistema Penitenciario)

Los hallazgos

30 celulares

6 radios transmisores

1 laptop

1 tablet

Cargadores para celular

Auriculares

Objetos punzocortantes

"Este operativo refleja el compromiso de las autoridades penitenciarias de cerrar espacios a la criminalidad, proteger la vida de los guatemaltecos y garantizar la seguridad dentro y fuera de los centros de privación de libertad", indicó la DGSP.

Las requisas se han realizado para evitar extorsiones indica el SP. (Foto: Sistema Penitenciario)

Segunda requisa

Este es el segundo operativo que se realiza en los últimos 30 días, ya que el pasado 29 de julio también se llevó a cabo una requisa en dicho centro carcelario, donde se incautaron objetos para realizar comunicaciones ilícitas.

Entre los objetos que se incautaron el mes pasado están teléfonos, chips de telefonía, cargadores para celular, armas blancas y radios transmisores.