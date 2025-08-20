Detienen a fiscales del MP por el caso de un niño fallecido en Huehuetenango

-

Las capturas están relacionadas al caso de un niño fallecido.

La agente fiscal Liliana "N" y el auxiliar fiscal Rudy "N" fueron detenidos en Huehuetenango, en cumplimiento a órdenes de captura emitidas por un juzgado de la ciudad de Guatemala.

Ambos son requeridos por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia.

Las capturas se realizaron tras una investigación que los vincula a un caso ocurrido el pasado 17 de agosto, donde un niño de 9 años falleció atropellado.

Según las investigaciones, la fiscal detenida estuvo involucrada en el hecho de tránsito, mientras que el auxiliar habría omitido acciones legales correspondientes al proceso.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Sección de Asuntos Internos de la Inspectoría General, en coordinación con Ministerio Público (MP)

