Sistemas de riego marcan la diferencia en la producción de alimentos

Desde el riego por aspersión hasta el hidropónico, cada cultivo requiere una cantidad específica de agua. Expertos explican cómo elegir el sistema adecuado para evitar daños y fortalecer la producción agrícola en el país.

El agua es uno de los elementos vitales para la actividad agrícola y pecuaria en general. Los pequeños y grandes productores de todo tipo de alimento saben que hay que tener en cuenta que cada tipo de cultivo requiere cierta cantidad, pues al excederse en el riego también puede causar daño a las plantas.

Según el agrónomo Rony Véliz, quien tiene experiencia en las producciones de la costa del país, cada plantación necesita un nivel de humedad diferente, por lo que hay que saber cómo regarlas. Lo ideal es disponer de un pozo, sobre todo al producir en la costa sur, pues el sol tiende a evaporar más rápido el líquido.

Existen varias formas de regar los terrenos. (Foto: Henry López/Colaborador)

Véliz labora en San José, Escuintla, y explicó que para cultivos como la caña de azúcar, uno de los más representativos del territorio, es adecuado el riego por aspersión, pues es bastante la cantidad de recurso que se utiliza.

Mientras que el riego conocido como por gorro es más utilizado para hortalizas, papayas y maíz, entre otros alimentos, pues mantiene el suelo húmedo y va directo a la raíz.

A través de ductos se puede transportar el líquido a los sistemas de goteo. (Foto: Henry López/Colaborador)

El experto explica que también existe el riego hidropónico, el cual consiste que en lugar de usar tierra, se usa agua con nutrientes; se emplea más cuando se está formando la raíz de planta; esta constituye otra forma de cultivar.

Mientras que para las plataneras o bananeras se usa la gravedad para llevar el agua de los ríos o estanques directo al cultivo; por ultimo, el de inundación, que es similar al de gravedad y se utiliza para arroz y otros cereales.

El aprovechamiento de la lluvia reduce el uso de agua potable para el sistema de riego. (Manuel Peralta/Colaborador)

En la actualidad, la Política Nacional de Riego 2024-2033 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) contempla la atención de áreas prioritarias para implementar sistemas de riego, con lo cual se contribuye a la disponibilidad de alimentos, aumentar la producción y los ingresos de las familias rurales, afirma dicha cartera.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el riego en el territorio guatemalteco se remonta a la época prehispánica y época colonial en la que los padres dominicos implementaron aproximadamente 2 mil hectáreas con riego por inundación en la zona central y nororiental del país.

Las tuberías deben de ir ordenadas a un costado de la planta. (Foto: Henry López/Colaborador)

El perfil de país elaborado por la FAO detalla que el desarrollo más importante de esta actividad fue introducido en las décadas de 1920 y 1930.

Especialistas coinciden en que adaptar el sistema de riego al tipo de suelo y clima permite una producción más sostenible, especialmente en regiones donde la evaporación y la escasez de agua son un desafío constante.

El buen riego garantizará una buena cosecha. (Foto: Henry López/Colaborador)

Historia

