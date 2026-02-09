Sitio arqueológico El Chal resguarda historia maya y fauna silvestre

-

El sitio arqueológico El Chal, ubicado en Petén, ofrece entrada gratuita y permite recorrer plazas, estelas y estructuras mayas rodeadas de bosque y fauna silvestre, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan historia y naturaleza.

Si buscas conocer un lugar lleno de historia maya, rodeado de naturaleza y con entrada gratuita, el sitio arqueológico El Chal, en el municipio petenero del mismo nombre, es una opción que definitivamente tienes que anotar.

A solo cinco minutos del casco urbano de El Chal, se encuentra este espacio que mezcla cultura, aventura y bosque, y que se ha convertido en un atractivo para turistas nacionales y extranjeros gracias a su acceso libre y su ambiente ideal para caminar, explorar y aprender.

El bosque del sitio arqueológico El Chal es hábitat de monos, tucanes y otras especies. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

De acuerdo con Prudencio Espino, vigilante del lugar, el sitio cuenta con una extensión aproximada de 30 manzanas, protegidas desde el año 1950. En el área se han identificado más de 300 estructuras, aunque hasta el momento no se han realizado trabajos de restauración, sino únicamente investigaciones arqueológicas.

El sitio posee cinco plazas y alberga diez monumentos, entre estelas y altares, que datan aproximadamente del año 1800 después de Cristo.

Es un patrimonio cultural que refleja la grandeza de la civilización maya en Petén. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Según arqueólogos, el antiguo asentamiento era conocido como Escudo Jaguar, nombre que también heredó su hijo, Escudo Jaguar II, representados en las estelas número 4 y 5.

Pero toma en cuenta que no todo es piedra e historia: El Chal también cuenta con una amplia zona boscosa que funciona como refugio de fauna silvestre. Si te gusta la naturaleza, aquí puedes encontrarte con monos, gatos de monte, ardillas, tucanes y otras especies que hacen del recorrido una experiencia completa.

Cómo llegar

La distancia desde ciudad de Guatemala hasta este municipio del norte del país es de aproximadamente 449 kilómetros. Si viajas en tu propio vehículo, el trayecto puede tomarte alrededor de diez horas, dependiendo del tráfico y las condiciones climáticas.

La ruta más utilizada es la CA-9 hacia el Atlántico, en dirección a Morales, Izabal, y luego continuar por la CA-13, que conduce hacia Petén. Al llegar al cruce de La Ruidosa, debes girar hacia el norte para incorporarte nuevamente a la CA-13, carretera que te llevará directamente al departamento.

El acceso al sitio arqueológico El Chal es gratuito para turistas nacionales y extranjeros. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

El Chal se encuentra antes de llegar a Santa Ana y Flores, lo que facilita el acceso, ya que la carretera atraviesa el casco urbano. Desde allí, los lugareños pueden orientarte para llegar al sitio arqueológico.

Si viajas en bus desde la capital hacia El Chal, tienes varias opciones de líneas de transporte que operan principalmente desde la Zona 1. Debido a que El Chal está sobre la ruta principal hacia Santa Elena y Flores, la mayoría de autobuses que viajan a Ciudad Flores pueden dejarte en el municipio.

Estela número 5, donde se representa a Escudo Jaguar II, según arqueólogos. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Algunas líneas también hacen parada en la central de transbordos Centra Norte (Zona 17), un punto más cerrado y seguro para abordar, especialmente si vives en el área norte de la ciudad.

Es recomendable comprar tu boleto con anticipación, especialmente si planeas viajar en horario nocturno o durante fines de semana, ya que se trata de una ruta bastante concurrida.