¿Andas en busca de una oportunidad laboral? Únete al equipo de la Policía MT

  • Por Jessica González
11 de diciembre de 2025, 13:04
Si estas interesado, tienes hasta el 20 de enero para aplicar. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad de Guatemala abre vacantes para quienes estén en busca de trabajo.

La Municipalidad de Guatemala abre su convocatoria para formar parte de la Policía MT y hace una invitación a todos aquellos que tengan vocación de servicio, disciplina y deseo de aportar a la ciudad.

Según la comuna, convertirse en agente de la Policía MT es un proceso diseñado para asegurar que cada aspirante tenga la preparación emocional, física y ética necesaria.

El proceso incluye la aplicación en línea mediante un formulario de inscripción, una entrevista presencial, pruebas psicométricas y físicas para medir aptitudes, una evaluación médica y un estudio socioeconómico que garantizan bienestar y estabilidad para el futuro agente.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Dicho proceso concluye con el ingreso a la fase de capacitación, etapa en la que comienza la verdadera formación.

La prueba general final exige un mínimo de 70 puntos para aprobar y avanzar hacia la graduación.

Para aplicar, debes llenar este formulario antes del 20 de enero del 2026. 

