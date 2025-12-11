¿Andas en busca de una oportunidad laboral? Únete al equipo de la Policía MT

La Municipalidad de Guatemala abre vacantes para quienes estén en busca de trabajo.
La Municipalidad de Guatemala abre su convocatoria para formar parte de la Policía MT y hace una invitación a todos aquellos que tengan vocación de servicio, disciplina y deseo de aportar a la ciudad.
Según la comuna, convertirse en agente de la Policía MT es un proceso diseñado para asegurar que cada aspirante tenga la preparación emocional, física y ética necesaria.
El proceso incluye la aplicación en línea mediante un formulario de inscripción, una entrevista presencial, pruebas psicométricas y físicas para medir aptitudes, una evaluación médica y un estudio socioeconómico que garantizan bienestar y estabilidad para el futuro agente.
Dicho proceso concluye con el ingreso a la fase de capacitación, etapa en la que comienza la verdadera formación.
La prueba general final exige un mínimo de 70 puntos para aprobar y avanzar hacia la graduación.
Para aplicar, debes llenar este formulario antes del 20 de enero del 2026.