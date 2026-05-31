París Saint-Germain disfruta del título junto a su gente en Francia

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Los jugadores del París Saint-Germain, campeones de Europa el sábado por segunda temporada consecutiva tras derrotar 2-1 al Arsenal, fueron recibidos como héroes este domingo en una capital francesa que seguía festejando bajo fuerte vigilancia policial.

Después de aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, la delegación parisina se desplazó en autocar, escoltados por la policía producto de los disturbios en los festejos del sábado por la noche, rumbo al Campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, donde más de 80 mil aficionados se congregaron para celebrar.

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Los integrantes del equipo fueron subiendo a un escenario preparado para el evento, mientras su nombre era anunciado por el presentador. Especialmente aplaudido fue Ousmane Dembelé, que apuntó ya a buscar una tercera Champions la próxima temporada.

"Gracias a todos por el apoyo. Una vez está bien, dos es mejor. El año que viene, vamos por la tercera", dijo micrófono en mano, acompañado de gritos de una afición eufórica y que no dejó de corear los nombres de sus jugadores, cada que podían.

Tras los festejos en el Campo de Marte, los jugadores se desplazaron luego al Palacio del Elíseo, donde fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron, quien afirmó que el PSG era "un inmenso orgullo para el país" y que posó con la "Orejona" y el resto de los involucrados, para cerrar luego frente al Parque de los Príncipes, su habitual casa.