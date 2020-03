¿Por qué solo han hecho 491 pruebas de coronavirus?

El presidente Alejandro Giammattei informó que hasta la fecha se han realizado 491 pruebas de coronavirus Covid-19 y que más de 1 mil personas están en cuarentena, la mayoría en sus domicilios.

El mandatario explicó que no se han hecho pruebas a todas las personas que están en cuarentena, debido a que se debe de esperar el proceso de incubación del virus, de lo contrario, los resultados podrían ser equivocados.

TE PUEDE INTERESAR:

"Todas las pruebas se hacen cumpliendo los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)...", explicó el mandatario, quien aseguró que se cuenta con más de 3 mil pruebas disponibles para hacerlas en el menor tiempo posible y solo las puede realizar el Laboratorio Nacional de la Salud.

Giammattei explicó: "Una persona necesita forzosamente llevar un período de incubación, si no se espera la prueba sería desperdiciada, por ello se ha puesto en cuarentena a las personas y aquellas personas que no presentan ningún síntoma... simple y sencillamente no presentan el virus y sería 1,200 quetzales tirados a la basura".

Respuesta al PDH

El mandatario le respondió al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien este martes presentó una acción de amparo con el que busca que otros laboratorios puedan hacer pruebas

"Las pruebas que estamos utilizando están garantizadas por la OMS y sólo el Laboratorio Nacional tiene los equipos para poderlas hacer. No hay otra manera. Esas pruebas no podríamos decirle a un laboratorio privado que las haga, porque no las va a poder hacer porque el equipo (que se requiere) sólo lo tiene el Laboratorio Nacional, porque es muy caro", detalló.

ADEMÁS:

Sin embargo, no descartó que cuando se cuente con pruebas certificadas por entidades como la OMS "tengan la certeza que se podría hacer" en otros lugares.

Comprarán más pruebas

Giammattei informó que se está en negociaciones con el Laboratorio de Charité, ubicado en la capital alemana Berlin, lugar donde se están elaborando las pruebas.

"Estamos pidiendo el abastecimiento de 10 a 15 mil pruebas más para estar completamente abastecidos", detalló. Sin embargo, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Carlos Sandoval, explicó que se está buscando que sea una donación, de lo contrario, se comprarán con el presupuesto del estado.