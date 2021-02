Sonda emiratí "Esperanza" manda su primera imagen de Marte

La sonda "Esperanza" de Emiratos Árabes Unidos envió su primera imagen de Marte, unos días después de entrar con éxito en la órbita del Planeta Rojo, anunció este domingo, la agencia espacial nacional de ese país.

"La Misión Marte de Emiratos Árabes Unidos ha captado la imagen del mayor volcán del sistema solar, Olympus Mons, emergiendo a la luz del Sol de primera hora de la mañana", indicó un comunicado.

La imagen fue captada desde una altitud de 24,700 kilómetros sobre la superficie marciana el pasado miércoles, al día siguiente de que la sonda se instalara en la órbita de Marte.

El jeque Mohamed bin Rashid Al-Maktum, primer ministro emiratí y gobernante de Dubái, compartió la imagen en color en un tuit.

"Primera imagen de Marte captada por la primera sonda árabe de la historia", escribió junto a la foto.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

Esta misión está proyectada para descubrir los secretos del clima marciano, pero Emiratos también quiere que sirva de inspiración para la juventud de la región.

"Esperanza" se convirtió en el primero de los tres ingenios espaciales en llegar al Planeta Rojo, después de que China y Estados Unidos lanzaran misiones en julio, aprovechando un lapso durante el cual la Tierra y Marte se encuentran más cerca.

La misión emiratí también tiene como objetivo conmemorar el 50º aniversario de la unificación de los siete emiratos que conforman la nación.

"Esperanza" permanecerá en la órbita del planeta rojo al menos durante un año marciano, o sea, 687 días terrestres, desplegando tres instrumentos científicos para analizar la atmósfera marciana.

Está previsto que empiece a enviar más información hacia la Tierra en septiembre de 2021, con los datos disponibles para científicos de todo el mundo.

Así llegó la sonda a Marte: