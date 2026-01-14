Soprano guatemalteca Mariana Iguavita es premiada por la Metropolitan Opera

-

La soprano guatemalteco-colombiana Mariana Iguavita fue una de las seleccionadas en la competencia "The Metropolitan Opera Laffont Competition", realizada por la "Metropolitan Opera" de Nueva York.

Mariana recibió el " Encouragement Award " (Premio de Estímulo), en el distrito Buffalo-Toronto, que reconoce a jóvenes prometedores por su potencial, recibiendo apoyo como becas, oportunidades de actuación o pequeños premios en efectivo, para desarrollar sus carreras, destacando el esfuerzo especial o el mérito intrínseco en lugar de coronar a un ganador destacado.

Foto: Finger Lakes Opera.

La guatemalteca está a punto de integrar la Music Academy en Santa Bárbara, California, su primera compañía. Actualmente se encuentra completando su maestría en la Universidad de Rochester, Nueva York, en la escuela de música Eastman School of Music.

Foto: Oficial.

Mariana Iguavita

Estudió la Licenciatura en Interpretación de Ópera en la Universidad de Columbia Británica, con la profesora Nancy Hermiston. Inició su pasión y formación vocal a los 9 años, en Guatemala estudió en el Conservatorio Nacional Germán Alcántara, además formó parte de la compañía de teatro Escenarte.

Foto: ujin.studio.

The Metropolitan Opera Laffont Competition

Eric y Dominique Laffont (anteriormente Audiciones del Consejo Nacional de la Ópera Metropolitana) es un prestigioso concurso anual de la Ópera Metropolitana (The Met) de Nueva York, establecido en 1954, que busca descubrir, apoyar y promover jóvenes cantantes de ópera talentosos.

Se trata de una plataforma crucial para desarrollar sus carreras a nivel internacional, con fases que van desde distritos locales, hasta semifinales y finales en el escenario del Met, lanzando carreras de grandes estrellas como Renée Fleming y Lawrence Brownlee.

The Metropolitan Opera

También conocida como "El Met", es la compañía y teatro de ópera más grande del mundo, ubicado en el Lincoln Center en Nueva York y es un destino cultural imperdible, ofreciendo presentaciones de renombre de septiembre a mayo, con la famosa serie "En Vivo desde el Met" transmitida a cines globales. Ingresa aquí.

The Met.

Presenta a los mejores cantantes del mundo en un escenario impresionante, con una temporada que incluye estrenos y clásicos, y tiene opciones de boletos para diferentes presupuestos, como entradas de pie (standing room) a bajo costo.

Foto: The Metropolitan Opera Laffont Competition- Buffalo/Toronto District.



