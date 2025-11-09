Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Sorprenden a conductora en estado de ebriedad en la Villalobos

  • Por Fredy Hernández
09 de noviembre de 2025, 16:12
Los agentes de tránsito se percataron de la forma errática en la que se desplazaba la conductora. (Foto: PMT Villa Nueva)

Los agentes de tránsito se percataron de la forma errática en la que se desplazaba la conductora. (Foto: PMT Villa Nueva)

Los agentes se percataron de la manera poco clara en la que se desplazaba la automovilista en la cuesta de Villalobos. 

OTRAS NOTICIAS: Surgen imágenes posteriores al accidente en edificio patrimonial de Antigua

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva sorprendió a una conductora que se desplazaba de manera errática en la bajada de Villalobos

Luego de solicitarle que se detuviera, los agentes de tránsito le aplicaron la prueba de alcoholemia a la automovilista, quien dio positivo. 

La conductora no pudo evadir la prueba de alcoholemia aplicada por los agentes de tránsito. (Foto: PMT Villa Nueva)
La conductora no pudo evadir la prueba de alcoholemia aplicada por los agentes de tránsito. (Foto: PMT Villa Nueva)

El vehículo en el que se desplazaba la mujer había quedado cruzado sobre uno de los carriles de esta vía, lo que ponía en riesgo la integridad de la conductora y de los otros usuarios de este corredor vial. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar