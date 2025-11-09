Sorprenden a conductora en estado de ebriedad en la Villalobos

Los agentes se percataron de la manera poco clara en la que se desplazaba la automovilista en la cuesta de Villalobos.
OTRAS NOTICIAS: Surgen imágenes posteriores al accidente en edificio patrimonial de Antigua
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva sorprendió a una conductora que se desplazaba de manera errática en la bajada de Villalobos.
Luego de solicitarle que se detuviera, los agentes de tránsito le aplicaron la prueba de alcoholemia a la automovilista, quien dio positivo.
El vehículo en el que se desplazaba la mujer había quedado cruzado sobre uno de los carriles de esta vía, lo que ponía en riesgo la integridad de la conductora y de los otros usuarios de este corredor vial.