Surgen imágenes posteriores al accidente en edificio patrimonial de Antigua (video)

Un accidente vehicular se produjo en la 4a. calle de Antigua Guatemala cuando un conductor perdió el control de su camioneta e impactó contra el edificio municipal. Estas son las imágenes posteriores.

En la 4a. calle, frente al edificio municipal, un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su camioneta tipo agrícola, empotrándose en las gradas del edificio.

Esto causó lesiones a dos personas que se encontraban en el lugar cuando el vehículo colisionó.

En redes sociales, ha circulado los momentos en que el conductor bajó de su vehículo. Pero, se observa que entre balbuceos y confusión estaba tratando de asimilar lo que había pasado.

La Municipalidad de Antigua Guatemala se pronunció haciendo un llamado importante a ser responsable al conducir, especialmente en estas fechas donde aumenta la circulación de peatones en las calles y las festividades donde involucran bebidas alcholicas.

Además de confirmar que se realizará un análisis y evaluación de los posibles daños estructurales ocasionados al edificio patrimonial, por parte del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), ya que está declarado como un Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1979.