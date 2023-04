El sorprendente antes y después del guatemalteco Héctor Sandarti

Héctor Sandarti lleva una larga trayectoria artística que inició en Guatemala.

El conductor, cantautor y actor dejó el país para crecer en su profesión y fue imagen de distintas producciones a nivel internacional, tanto en México como en Estados Unidos.

Nació en Guatemala el 27 de junio de 1968 y desde los 7 años mostró su efusión por el espectáculo. Formó parte de una orquesta estudiantil y durante su vida en el Colegio Salesiano Don Bosco condujo y participó en canto, en el famoso evento "Juventud".

Durante sus años de universidad compuso junto a su amigo Ivan Vidal "Alguien llora en la ciudad", tema que alcanzó un éxito instantáneo, dándolo a conocer a nivel centroamericano.

También fue autor de varios jingles en comerciales de Guatemala como el de Hamburguesas Quincy's. En 1991 representó a Guatemala en el Festival Festibuga de Colombia y ganó el primer lugar, también grabó "Estamos vivos", con seis canciones de su autoría.

En 1992 condujo el programa "Así es Guatemala", de un ambicioso proyecto llamado "Cadena de las Américas" de Televisa. Luego hizo maletas para mudarse a México e ingresar al centro de educación artística CEA. Tras graduarse fue contratado como parte del elenco exclusivo, apareciendo en telenovelas y programas de comedia.

Incursionó en: "Agujetas de color de rosa", "Rencor apasionado", "Mi generación", "Plaza Sésamo", "Acapulco, cuerpo y alma", "Hoy con Daniela", "Al Ritmo de la Noche" e incluso en el famoso "Otro Rollo".

Luego se afianzó como conductor en "Atínale al Precio", "Vas o No Vas" (Deal or no Deal) en Estados Unidos. También fue parte del programa matutino "Hoy" y "Un nuevo día".

Ahora conduce "La casa de los famosos" de la cadena Telemundo.

LA guatemalteca Lissette Secaida compartió una imagen con el famoso cuando se encontraba en Guatemala. (Foto: Lissette Secaida)

Así se veía en Televisa

Así se veía en Telemundo

Héctor Sandarti en Telemundo. (Foto: Oficial)

