Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas y enterrados en San José Pinula

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de enero de 2026, 08:02
En un área boscosa fue encontrado esta macabra escena. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En un área boscosa fue encontrado esta macabra escena. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los cuerpos se encontraban en estado de descomposición.

El hallazgo se realizó a través de los Bomberos Voluntarios, quienes pudieron acudir a este sitio ubicado en la ruta que conduce hacia los Residenciales San José del municipio de San José Pínula. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos cuerpos en estado de descomposición fueron ubicados en una área boscosa, enterrados a 3 metros de profundidad.

Además, estaban envueltos en sábanas.

Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para las investigaciones del caso. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

