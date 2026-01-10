Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas y enterrados en San José Pinula

Los cuerpos se encontraban en estado de descomposición.
El hallazgo se realizó a través de los Bomberos Voluntarios, quienes pudieron acudir a este sitio ubicado en la ruta que conduce hacia los Residenciales San José del municipio de San José Pínula.
Dos cuerpos en estado de descomposición fueron ubicados en una área boscosa, enterrados a 3 metros de profundidad.
Además, estaban envueltos en sábanas.
Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) para las investigaciones del caso.