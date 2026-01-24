Mujer entrega un "carro deportivo" para saldar deuda de renta atrasada

El auto cuenta con reporte de hurto mediante estafa.
Este acuerdo "perfecto" alertó a la propietaria de una vivienda que era alquilada por una mujer, quien le propuso recibir un vehículo marca Chevrolet, Camaro, modelo 2011, como pago de la deuda acumulada por meses de renta.
Esto pasó en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, donde la Policía Nacional Civil (PNC) recibió la alerta para descubrir que este auto lujoso tenía un reporte de hurto mediante estafa, que fue impuesto desde abril de 2025, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Autoridades recuperaron el vehículo y fue entregado al dueño.