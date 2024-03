"Mujer del Año": Karol G recibe premio y hace sorprendente revelación (video)

-

Karol G dio un poderoso mensaje que causó furor al recibir el reconocimiento de "Woman of the year" (Mujer del año) por Billboard.

La colombiana hizo historia al convertirse en la primera artista de habla hispana en obtener un reconocimiento de Billboard.

“Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza”, dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard, cuando Karol G fue anunciada como Mujer del Año.

Al recibir el premio, Karol habló de la lucha de las mujeres en la música y compartió lo que atravesó durante un largo camino que inició desde niña.

"Voy a hablar de nosotras y tengo que empezar por contarles que durante años vi muy decepcionada el hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas, por esa causa me preguntaba por qué no había nacido siendo un hombre, para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música, ¿dónde iban a quedar todas las ganas de comerme al mundo que tenía si se suponía que como mujer no podía lograrlo?", expresó.

"Siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños y que dejan todo a un lado por esa razón, por la percepción de otros y no por el verdadero sueño que tienen y las ganas que tienen adentro, en medio de mis ganas de querer seguir haciendo música, así fuera solo para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba de pronto era yo quien tenía que cambiar, que iba a hacerlo y que no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades sino que iba a ser mi fortaleza, iba a ser mi motivo y mi razón", siguió.

Las palabras de la colombiana sorprendieron al público, que no dejó de aplaudirle.

Mira el discurso completo aquí: