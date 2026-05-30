Anastasia Potapova elimina a Coco Gauff y causa sorpresa en Roland Garros

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La estadounidense Coco Gauff quedó eliminada este sábado en la tercera ronda de Roland Garros tras caer ante la austríaca Anastasia Potapova en tres sets, en una de las mayores sorpresas del torneo.

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La actual campeona del Grand Slam parisino, cuarta del ranquin mundial, perdió por 4-6, 7-6 (7/1) y 6-4 después de más de dos horas de batalla sobre la arcilla francesa.

La derrota de Gauff se suma a las inesperadas eliminaciones de otras figuras del circuito femenino, como Jessica Pegula y Elena Rybakina, además de los tropiezos de Jannik Sinner y Novak Djokovic en el cuadro masculino.

¡EL ROLAND GARROS DE LAS SORPRESAS!



❌️ ¡COCO GAUFF, CAMPEONA DEFENSORA, ELIMINADA EN 3R DE ROLAND GARROS!pic.twitter.com/K7YSsJxuyE — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 30, 2026

Potapova, número 30 del mundo, logró remontar tras perder el primer set y selló su clasificación a los octavos de final luego de quebrar el servicio de la estadounidense en el décimo juego del set decisivo.

"No tengo palabras", declaró la tenista de origen ruso tras conseguir una de las victorias más importantes de su carrera.

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"Estoy muy orgullosa de esto, de haber continuado luchando", añadió la jugadora, que aseguró que este triunfo entra entre los tres más importantes de su trayectoria profesional.

Con la victoria, Potapova igualó su mejor actuación en Roland Garros y enfrentará en octavos de final a la rusa Anna Kalinskaya, quien previamente eliminó a la colombiana María Camila Osorio.