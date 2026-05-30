PNC captura a presunto sicario vinculado a ataque armado en zona 18

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El suceso dejó seis víctimas, dos de las cuales murieron en el lugar del ataque y otras cuatro más resultaron heridas.

OTRA NOTAS: Se registra enfrentamiento armado contra agentes de la PNC en zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un hombre señalado de participar en un ataque armado que dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas en la colonia Kennedy, zona 18 de la capital.

Según informó la institución, agentes de la Comisaría 12 detuvieron al presunto sicario luego de una acción policial desarrollada en el sector.

El sospechoso presentaba heridas y, luego de ser aprehendido, fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión oficial, al momento de la captura el hombre portaba dos armas de fuego y se movilizaba en una motocicleta que tenía reporte de robo.

Urgente



PNC captura a sicarios



Un sicario detenido y herido fue llevado a un centro asistencial, se le ha localizado dos armas de fuego y moto robada, acción por parte de policías de la comisaría 12 en la colonia Kennedy, zona 18. pic.twitter.com/ZOJeSUAgau — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 30, 2026

Las autoridades indicaron que el detenido es señalado de haber participado en el ataque armado que provocó la muerte de dos personas y dejó a otras cuatro con heridas.

Durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, los investigadores también localizaron una tercera arma de fuego, la cual será sometida a los análisis correspondientes como parte de las pesquisas.

La PNC señaló que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho, establecer la participación de otros posibles implicados y esclarecer el móvil del ataque.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso de investigación.