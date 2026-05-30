Arteta reconoce la superioridad del PSG tras la final: “Son los mejores del mundo"

-

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reconoció que el flamante campeón de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, es actualmente "el mejor equipo del mundo", después de que su equipo cayera en la tanda de penales este sábado en Budapest.

Visiblemente afectado por la derrota, el técnico español felicitó al conjunto parisino y tuvo palabras de elogio para su compatriota Luis Enrique.

"Quiero felicitar al PSG y, en particular, a Luis, porque en mi opinión son los mejores del mundo", declaró Arteta en conferencia de prensa.

El estratega gunner destacó el nivel exhibido por el equipo francés durante la final y aseguró que pocas veces ha visto una calidad semejante.

"HAY QUE ASUMIR Y APRENDER DEL DOLOR. HA SIDO UNA TEMPORADA EXCEPCIONAL. EL PSG ES EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO", dijo Mikel Arteta tras perder con Arsenal la final de la #ChampionsLeague ante PSG.



#EquipoF | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7VecDyMrLz — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026

"Lo que son capaces de hacer con el balón, con acciones individuales, no lo había visto", afirmó.

Aunque lamentó algunas decisiones arbitrales a lo largo del encuentro, Arteta prefirió centrar su análisis en el crecimiento que aún debe experimentar el Arsenal para alcanzar la cima del fútbol europeo.

"Tenemos que repetir el progreso que hemos tenido en los últimos años, porque el nivel aumenta cada temporada", explicó.

️ Arteta, sobre por qué Gabriel tiró el 5º penalti:



"Nos habíamos preparado para este momento".



✖️ "Hemos tenido la mala suerte de no tener la misma eficiencia que ellos". pic.twitter.com/3rCg9adpRn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 30, 2026

Asimismo, consideró que la dolorosa derrota debe convertirse en una fuente de aprendizaje y motivación para el futuro.

"Tienes que pasar por ese dolor, digerirlo y convertirlo en combustible para mejorar y alcanzar un nivel diferente, porque la calidad que hay en Europa exige un nivel distinto", concluyó.