Vitinha se queda con el honor de ser el Jugador del Partido en la final

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El centrocampista del París Saint-Germain, Vitinha, fue elegido por la UEFA como el MVP de la final de la Champions League que ganó su equipo al Arsenal en la tanda de penaltis después de un choque que terminó 1-1 tras 120 minutos disputados en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El medio portugués completó un gran partido, de menos a más después de una primera parte en la que el Arsenal se encerró atrás y en una segunda en el que se convirtió en el guía del conjunto parisino. A pesar de que fue sustituido en el minuto 105 por Lucas Beraldo, con molestias en un gemelo.

Aun así, le valió al dueño de los motores en la mitad de la cancha de los franceses para quedarse con el premio y sustituir a su compañero de equipo Desiré Doué, quien el año anterior se había quedado con los honores del galardón individual.