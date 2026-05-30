Droga incautada y valorada en Q 127.3 millones es trasladada a la capital

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El cargamento ilícito fue incautado en el océano Pacífico.

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Las fuerzas de seguridad trasladaron a la ciudad un cargamento de cocaína incautado en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la droga fue localizada y decomisada por la Marina de la Defensa del Ejército de Guatemala durante un operativo desarrollado en el litoral del Pacífico.

Posteriormente, al ser llevada a tierra firme, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron el procedimiento de conteo y verificación del cargamento.

Trasladan a la capital droga incautada en el pacífico



La droga incautada por la Marina de la Defensa del Ejército de Guatemala, en agua del océano Pacifico, donde policías de la SGAIA y fiscales, contabilizaron 800 kilos de cocaína, con un peso de 937 kilogramos pic.twitter.com/OUEG0EyHl6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 30, 2026

Las autoridades reportaron la incautación de 800 paquetes de cocaína, con un peso total de 937 kilogramos y según las estimaciones oficiales, el cargamento tiene un valor aproximado de Q127.3 millones.

Luego de concluir las diligencias iniciales, la droga fue trasladada vía aérea hacia la capital por medio de helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

El cargamento fue llevado a las bodegas de la SGAIA, donde permanece bajo resguardo y protección de las autoridades competentes.

La PNC destacó que la coordinación entre el Ejército de Guatemala, la SGAIA, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación permitió asegurar el cargamento y completar su traslado para continuar con las investigaciones correspondientes.