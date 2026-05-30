Senabed confirma robo de Q15 mil en fondos de caja chica ocurrido en la institución

-

La Vicepresidencia de la República exige que se dé seguimiento al caso y se esclarezca.

OTRAS NOTAS: Localizan embarcación ilegal en aguas del Pacífico

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) confirmó el robo de aproximadamente Q15 mil correspondientes a fondos de caja chica en sus oficinas.

Según se informó el hecho habría ocurrido durante la última semana de mayo y ya fue denunciado ante el Ministerio Público (MP).

Por medio de una confirmación institucional, la Senabed reconoció la sustracción del dinero, aunque no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni sobre la forma en que se detectó la desaparición de los recursos.

Hasta el momento, la entidad no ha informado si existen indicios sobre los posibles responsables, ni si el robo se produjo dentro de áreas de acceso restringido o bajo resguardo administrativo.

La vicepresidenta Karin Herrera pidió que se esclarezca el caso. (Foto: Archivo / Soy502)

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre eventuales medidas internas adoptadas tras el hecho.

De acuerdo con información que trascendió, la institución presentó la denuncia correspondiente ante el MP para que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso.

El incidente ocurre en un momento en que la actual secretaria de la Senabed, Gloria Lemus, busca continuar al frente de la entidad encargada de administrar bienes y recursos sujetos a procesos de extinción de dominio.

La vicepresidenta Karin Herrera, reaccionó al caso y calificó el hecho como "inadmisible", además, anunció que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.