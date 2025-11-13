¿Quiénes fueron los ganadores para asistir al duelo entre Guatemala y Panamá?

-

Con el objetivo de seguir promoviendo el entusiasmo por la Selección Nacional de Guatemala, Soy502 realizó una dinámica en su página oficial de Facebook, en la que participaron cientos de aficionados que sueñan con vivir la emoción del próximo encuentro entre Guatemala y Panamá.

Como parte de los lineamientos para participar, los usuarios debían unirse al canal de WhatsApp de Soy502, compartir la publicación y comentar con quién asistirían al estadio.

La publicación registró más de 1,300 comentarios, más de 800 reacciones y fue compartida más de 700 veces, reflejando el alto nivel de interacción y el interés del público por formar parte de la experiencia de fútbol.

Estos son los usuarios que obtuvieron su entrada doble para disfrutar el partido de fútbol. (Imagen: Soy502)

Tras la gran participación, doce personas fueron seleccionadas para asistir al estadio y apoyar a la Azul y Blanco junto a un acompañante.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Soy502 como patrocinador oficial de la Selección Nacional, acompañando a los guatemaltecos en los momentos más emocionantes del fútbol nacional y fortaleciendo la conexión con sus seguidores a través de las plataformas digitales.