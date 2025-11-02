Versión Impresa
Sistema Penitenciario lamenta la muerte del guardia asesinado el día de su descanso

  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 15:34
Las autoridades no descartan que el asesinato esté relacionado con el intento de robo del arma del agente de presidios. (Foto: Archivo/Soy502)

El agente murió después de un ataque armado en Santa Rosa, mientras se encontraba de descanso.

El Sistema Penitenciario (SP) expresó este domingo 2 de noviembre sus condolencias por la muerte de Luis Fernando Castillo Dávila, de 37 años, quien laboraba como agente de presidios.

(Imagen: SP)
Castillo Dávila fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba de descanso en el cantón Barrio, aldea Estanzuelas, Santa Rosa.

Según el informe policial, varios individuos le dispararon y luego huyeron del lugar.

Testimonios señalan que, antes del ataque, el agente había realizado disparos dentro de su vivienda y posteriormente salió portando un arma.

Luis Fernando Castillo Dávila, fue asesinado por dos hombres que le salieron al paso. (Foto: Nuestro Diario)
Sobre el crimen, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que investiga el caso y no descarta que el hecho esté relacionado con el intento de robo del arma de fuego.

En la escena, el Ministerio Público (MP) localizó 11 casquillos, el arma del guardia y un teléfono celular que pertenecía a la víctima.

