Sistema Penitenciario lamenta la muerte del guardia asesinado el día de su descanso

El agente murió después de un ataque armado en Santa Rosa, mientras se encontraba de descanso.
El Sistema Penitenciario (SP) expresó este domingo 2 de noviembre sus condolencias por la muerte de Luis Fernando Castillo Dávila, de 37 años, quien laboraba como agente de presidios.
Castillo Dávila fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba de descanso en el cantón Barrio, aldea Estanzuelas, Santa Rosa.
Según el informe policial, varios individuos le dispararon y luego huyeron del lugar.
Testimonios señalan que, antes del ataque, el agente había realizado disparos dentro de su vivienda y posteriormente salió portando un arma.
Sobre el crimen, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que investiga el caso y no descarta que el hecho esté relacionado con el intento de robo del arma de fuego.
En la escena, el Ministerio Público (MP) localizó 11 casquillos, el arma del guardia y un teléfono celular que pertenecía a la víctima.