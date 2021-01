Stefano Cincotta anuncia su retiro del fútbol y su nuevo trabajo

El jugador guatemalteco, Stefano Cincotta, anunció en redes sociales su retiro del fútbol profesional. Pero, informó que su relación con este deporte no ha terminado y que se dedicará a la búsqueda de talentos en Alemania.

Cincotta, de 29 años, quien jugó para Guastatoya y Cobán Imperial, informó que no había logrado hacer mucho desde que venció a Keylor Navas tras anotar el gol del triunfo en el partido entre Guatemala y Costa Rica. Agregó que sus lesiones lo alejaron de las canchas y que la situación del Covid-19 solo empeoró las cosas.

"Recordarán que no he jugado mucho en Guatemala desde el gol contra Keylor Navas, por muchas lesiones que me afectaron durante ese tiempo. Estar fuera durante tanto tiempo y no poder desempeñarme bien, se volvió cada vez más difícil. Además, la confianza de los entrenadores que siempre tuve, ya no estaba. Para un jugador y para mí eso siempre fue muy importante", explica Cincotta en su cuenta de Instagram.

#VamosGuate así fue el gol de Guatemala. @NavasKeylor no pudo detener la anotación chapina. @soy_502 pic.twitter.com/u1HhvCihj5 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) March 23, 2019

"Dado que la situación cambió y se volvió tan complicado en todo el mundo, mi novia y yo decidimos que dejar de jugar en Guatemala era la mejor opción y regresamos a Alemania. Después de pensarlo durante mucho tiempo. Dios me habló y y tuve la oportunidad de ver sus planes para comenzar de nuevo en Alemania y es por ello que dejo de jugar al fútbol profesional de manera oficial", anuncia el jugador.

Según detalla en su mensaje, encontró trabajo que no está vinculado con el fútbol, "pero me dio exactamente lo que quería". Según Cincotta, se especializa en el International Football Institute (IFI) de Alemania, para buscar talentos y continuar en el deporte que tanto ama.

"Me gustaría agradecer a mi familia y más a mis papás porque aguantaron lo que tuvo aguantar su único hijo en todos los 10 años de mi carrera en el fútbol y por eso quiero dejar un GRACIAS", se despide en su mensaje.

Su carrera

Cincotta, de padre italiano y madre guatemalteca, nació en Frankfurt, Alemania. Vivió durante muchos años en esa ciudad y comenzó su vida como futbolista con los Kickers Offenbach.

Luego debutó para el AC Lugano, en Suiza. Jugó para el Wacker Burghausen, Chemnitzer FC y el SV Elverberg de Alemania. Finalmente, fue seleccionado nacional y tras esos juegos decidió vivir en Guatemala y jugar para Guastatoya.

También jugó para Comunicaciones y, finalmente, en Cobán Imperial. En este último equipo jugó pocos minutos por una lesión.

*Con información de Fredy Hernández.