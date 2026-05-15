Suegra de la exreina de belleza Carolina Flores rompe el silencio tras el crimen

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La mujer permanece encarcelada en Venezuela y desde allí habló sobre lo ocurrido ese trágico día.

EN CONTEXTO: Capturan a suegra de exreina de belleza asesinada en México

La noche del miércoles 15 de abril, la exreina de belleza Carolina Flores fue asesinada en su departamento, ubicado en Polanco, México.

Un video, captado por un monitor instalado en el departamento y que salió a la luz días después, muestra lo ocurrido y señala claramente a su suegra como la autora del crimen.

En las imágenes se observa a la víctima intercambiando algunas palabras con la madre de su esposo. Segundos después, ambas entran a la cocina y es allí cuando se escuchan varias detonaciones de bala.

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

"Fue un accidente"

La suegra de Carolina llegó a Venezuela un día después del crimen, en donde permaneció 14 días prófuga, hasta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó su captura la noche del miércoles 29 de abril. Desde entonces, permanece encarcelada en ese país.

La mujer declaró ante autoridades venezolanas que el arma utilizada en el ataque "se disparó casi sola" y en todo momento se refirió a ella como "un juguetico".

Las declaraciones de Erika "N" fueron reveladas por Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien relató parte de las conversaciones sostenidas con la acusada tras su captura en Caracas.

De acuerdo con el funcionario, la mujer insistió en que todo "fue un accidente" y evitó referirse al arma homicida como un arma de fuego.