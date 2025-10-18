Stella, hija de Antonio Banderas se casa en boda de ensueño

El evento destacó por su ambientación iluminada por velas y detalles españoles.
LEE: El mensaje de la firma de calzado guatemalteco "Perera" a Antonio Banderas
Este sábado, la Abadía de Retuerta, un monasterio del siglo XII convertido en hotel y bodega de lujo en Valladolid, España, fue escenario de una de las bodas más esperadas del año: la de Stella del Carmen, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski.
La ceremonia, íntima y elegante, contó con la presencia de familiares y amigos, entre ellos Tippi Hedren y Dakota Johnson. También asistieron las hijas del expresidente estadounidense Barack Obama, Malia y Sasha, así como la esposa del cantante Sting, Trudie Styler.
Antonio Banderas, convertido en el orgulloso padrino, acompañó a su hija al altar mientras sonaba una pieza inédita compuesta por un familiar.
DESCUBRE: Banderas se adentra en la ciencia ficción con "Autómata"
El enlace reflejó la esencia española de Stella, con una ambientación romántica iluminada por velas y música del Teatro del Soho, proyecto artístico de su padre. Al enlace fueron invitadas 250 personas.
La pareja, que se conoció en la infancia, selló su amor al ritmo de Here, There and Everywhere de The Beatles, en una boda que unió Hollywood y Andalucía en perfecta armonía.