Subasta adjudica 57 plantas para suministro eléctrico a largo plazo en Guatemala

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El proceso busca asegurar el abastecimiento energético hasta 15 años a partir del 2030.

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Las empresas EEGSA y ENERGUATE avanzaron en el proceso de contratación de energía eléctrica a largo plazo tras concluir la etapa de evaluación económica de la licitación PEG-52025 que busca fortalecer el abastecimiento energético del país.

Un total de 59 empresas participaron, de las cuales 50 presentaron ofertas técnicas y económicas. Luego de la evaluación, 48 fueron calificadas como técnicamente solventes en un proceso que inició en 2025.

EEGSA y ENERGUATE avanzaron en la contratación de energía mediante la licitación PEG-52025. (Foto: Cortesía)

La licitación tuvo como objetivo contratar hasta 1,400 megavatios de potencia garantizada y 150 megavatios de potencia instalada, con suministro previsto a partir del 2030 y por un plazo de hasta 15 años.

Se desarrolló una subasta inversa electrónica que se extendió durante 15 horas y contempló 74 rondas de pujas descendentes donde para las empresas fue posible ajustar sus precios en tiempo real.

La subasta se desarrolló con un mecanismo electrónico que permitió mejorar las ofertas en tiempo real. (Foto: Cortesía)

Como resultado, se adjudicaron 57 de las 93 centrales de generación incluidas en las ofertas, integrando una matriz energética diversificada que, según las autoridades, contribuirá a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

Además de garantizar el suministro, el proceso busca incentivar la inversión, generar empleo y aportar estabilidad tanto para los usuarios como para los actores del sector energético.

El proceso también apunta a impulsar inversión, empleo y estabilidad en el sector eléctrico. (Foto: Cortesía)

El siguiente paso será la validación oficial de los resultados por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, previo a la firma de contratos con las empresas adjudicadas.