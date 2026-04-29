Subasta en apoyo a seguridad alimentaria de Guatemala

Entre los artículos a subastar están vehículos y artículos tecnológicos
OTRAS NOTICIAS: Reportan ataque armado en el bulevar Liberación (Video)
El sistema de Naciones Unidas impulsa una subasta solidaria en línea a realizarse del 4 al 11 de mayo en apoyo a la seguridad alimentaria en Guatemala, país en donde miles de familias siguen enfrentando dificultades para acceder a una alimentación adecuada y sostenible.
La subasta se realizará a través de la plataforma UN System Online Auction, una herramienta global administrada por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), dicha plataforma pone a disposición artículos tecnológicos, vehículos y otros equipos institucionales en buen estado que ya no son necesarios para sus operaciones.
Quienes deseen ver los artículos en persona, antes de pujar pueden programar una visita del 30 de abril al 8 de mayo a la oficina de WFP, ubicada en la 13 calle 8-44 zona 10, edificio Edyma Plaza, nivel 4, comuníquese al teléfono: 2300-6000.
La iniciativa busca impulsar la solidaridad, la corresponsabilidad social y la participación ciudadana. También promover la reutilización, la reducción del desperdicio y la reinversión de los recursos generados en las operaciones del sistema de Naciones Unidas a nivel mundial.
En Guatemala, esta subasta se concibe como un espacio de sensibilización y movilización social, que invita a la población en general a sumarse desde la empatía y la corresponsabilidad.
La actividad no tiene fines comerciales ni promocionales.