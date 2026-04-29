Subasta en apoyo a seguridad alimentaria de Guatemala

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Entre los artículos a subastar están vehículos y artículos tecnológicos

El sistema de Naciones Unidas impulsa una subasta solidaria en línea a realizarse del 4 al 11 de mayo en apoyo a la seguridad alimentaria en Guatemala, país en donde miles de familias siguen enfrentando dificultades para acceder a una alimentación adecuada y sostenible.

La subasta se realizará a través de la plataforma UN System Online Auction, una herramienta global administrada por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), dicha plataforma pone a disposición artículos tecnológicos, vehículos y otros equipos institucionales en buen estado que ya no son necesarios para sus operaciones.

La subasta podrá realizarse desde la app de UN System Online Auctions. (Foto: Cortesía)

Quienes deseen ver los artículos en persona, antes de pujar pueden programar una visita del 30 de abril al 8 de mayo a la oficina de WFP, ubicada en la 13 calle 8-44 zona 10, edificio Edyma Plaza, nivel 4, comuníquese al teléfono: 2300-6000.

La iniciativa busca impulsar la solidaridad, la corresponsabilidad social y la participación ciudadana. También promover la reutilización, la reducción del desperdicio y la reinversión de los recursos generados en las operaciones del sistema de Naciones Unidas a nivel mundial.

WFP ha capacitado a varias comunidades (Foto: Nuestro Diario)

En Guatemala, esta subasta se concibe como un espacio de sensibilización y movilización social, que invita a la población en general a sumarse desde la empatía y la corresponsabilidad.

La actividad no tiene fines comerciales ni promocionales.