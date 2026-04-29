Reportan ataque armado en el bulevar Liberación (Video)

Ataque armado.



Disparan a conductor de picop en bulevar Liberación 10 avenida zona 13.



Motoristas escapan del área y no logran su cometido, conductor logró tirarse al fondo del vehículo y queda ileso, solo queda baleada la estructura del automotor.



Afecta carril derecho frente… pic.twitter.com/lGfZc57rO7