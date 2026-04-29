Reportan ataque armado en el bulevar Liberación (Video)

Conductor sale ileso ante ataque armado en bulevar Liberación
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Hombres que se conducían en motocicleta atacaron este miércoles 29 de abril, con arma de fuego a un conductor en la 10 avenida de la zona 13 en el bulevar Liberación.
El hecho sucedió esta mañana cuando en medio del tránsito amenazaron a un hombre con una pistola aparentemente para asaltarlo, la víctima reaccionó y logró tirarse al fondo del vehículo, lo que le permitió salir ileso luego que dispararan en la ventana.
Tras el ataque los delincuentes huyeron de la zona en medio de los carriles. Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil para auxiliar a la víctima.
El hecho afecta el carril derecho frente a Zoológico La Aurora. Autoridades inician cierres viales por lo que se recomienda buscar rutas alternas.