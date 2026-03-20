Sube el pasaje en Mixco debido al alza en precio de combustibles

El aumento inicia a partir de este sábado 21 de marzo.
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Los buses que prestan servicio de Mixco hacia la capital, subirán Q1 en el costo de pasaje, esto debido al aumento del diésel.
Cabe resaltar que este aumento será de manera temporal.
El costo establecido será de Q6.00. En caso el precio llegue de Q40 a Q45, el costo subiría a Q7.00.
A partir de este sábado 21 de marzo, los buses llevarán una calcomanía para que los vecinos estén informados sobre el aumento.
De acuerdo a Mynor Espinoza, vocero de la municipalidad de Mixco, las unidades de los express, que funcionan de Mixco hacia la capital, son los que aplicarán el aumento.
Esta medida responde a una solicitud de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte. Según lo indicado en el documento citado por Neto Bran, alcalde de Mixco, el ajuste plantea:
- Q6 de pasaje cuando el combustible esté entre Q28 y Q40.
- Q7 de pasaje si el precio se encuentra entre Q40 y Q45.
- Tarifa liberada si el combustible supera los Q45.