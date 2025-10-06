Diputados urgen mejorar calidad del servicio a transportistas que solicitan subsidio

-

Diputados del Congreso accedieron a analizar la posibilidad de un subsidio para transportistas, pero plantearon varias quejas.

Los jefes de bloque del Congreso escucharon las demandas de un grupo de transportistas urbanos, quienes solicitan un subsidio de Q35 millones para seguir brindando un servicio gratuito a los adultos mayores.

El gremio lleva dos semanas de pronunciarse sobre el tema y este lunes 6 de octubre llegaron directamente al Legislativo para exigir que se incluya una partida presupuestaria para cubrir el pasaje de las personas de la tercera edad en el plan de gastos del Estado para el próximo año.

De acuerdo con los transportistas, el dinero serviría para garantizar el traslado sin restricciones de unos 75 mil adultos mayores en los buses que cubren distintas rutas. Asimismo, afirmaron que habrá transparencia en la ejecución de los fondos.

Jefes de bloque del Congreso escucharon las peticiones de los transportistas. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Recriminan calidad del servicio

Los diputados escucharon los argumentos de los representantes y también aprovecharon para recriminarles por algunas quejas presentadas por personas de la tercera edad que usan el transporte público.

Malos tratos, no respetar sus paradas o simplemente no detenerse cuando un adulto mayor pide abordar la unidad fueron algunos de los hechos que mencionaron los legisladores como faltas que cometen algunos pilotos.

Alexandra Ajcip, de la Comunidad Elefante; Sonia Gutiérrez, de Winaq; Elmer Palencia, de Valor, y José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se refirieron a esos temas y pidieron a los transportistas asegurar un servicio de calidad para que sus demandas se tomen en cuenta.

Palencia y otros de los presentes también cuestionaron el monto que solicita el gremio e hicieron ver la necesidad de llevar a cabo una discusión técnica para establecer cuánto dinero debería otorgarse para cubrir el pasaje de los adultos mayores en el transporte urbano.

Tras escuchar las quejas, los empresarios se comprometieron a dar seguimiento a las denuncias. Además, afirmaron que en sus unidades no se ha dejado de brindar servicio gratuito al citado sector.

Varios buses se apostaron a las afueras del Palacio Legislativo para exigir el subsidio para el pasaje de los adultos mayores. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Comisión de Finanzas analizará el tema

Quien también atendió a los transportistas fue el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada.

El parlamentario programó una audiencia con ellos para este miércoles 8 de octubre. Ahí se discutiría la viabilidad de incluir el subsidio en el Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal.