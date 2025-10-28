Condenan a 93 años de prisión a un hombre que agredió a una menor

Las agresiones se cometieron en Río Bravo, Suchitepéquez, entre 2021 y 2025.
El Ministerio Público (MP) informó que Carlos A. fue sentenciado a 93 años de prisión inconmutables, tras ser hallado culpable de agredir en repetidas ocasiones a una menor de edad.
Los delitos que cometió esta persona son por agresión sexual con agravación de la pena, agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada y violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación en forma continuada.
Dichas agresiones las cometió entre 2021 y 2025 en la aldea Santa Elena, del municipio de Río Bravo, en el departamento de Suchitepéquez, en contra de la menor.
La sentencia se ejecutó por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en San Juan Bautista, Suchitepéquez, quien logró que el Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio del mismo departamento, condenara al sindicado.