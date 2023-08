Suecia vence a Australia y se queda con el tercer lugar del Mundial Femenino (Video)

-

Suecia alcanzó el tercer lugar del Mundial Femenino luego de derrotar 2-0 a la selección de Australia

Este sábado 19 de agosto en Brisbane, Suecia consiguió el tercer lugar de la Copa Mundial Femenina 2023 luego de derrotar 2-0 a una de las locales del torneo, la selección de Australia.

"Estamos decepcionadas, por supuesto, queríamos ganar, y más por el hecho de estar en casa", declaró la estrella australiana Sam Kerr tras el partido.

Las suecas ganaron con goles de Fridolina Rolfo en el minuto 30' y de Kosovare Asllani en el 62', para conseguir el tercer lugar por cuarta ocasión, después de los conseguidos en 1991, 2011 y 2019.

#MundialFemenino2023

Tercer lugar

En un partido con emociones Suecia se hace del tercer lugar al imponerse 2 a 0 a Australia, los goles para Suecia llegaron por medio F. Rolfo 30' (P) y K. Asllani 62' *sigue la página* pic.twitter.com/EA52369tb4 — @Solo_Futbol.hn (@WilsonC96753200) August 19, 2023

"Ha sido un sueño hecho realidad por la forma en que los aficionados nos han apoyado. Creo que hemos demostrado al mundo y a Australia que somos un país futbolero", comentó Kerr.

A pesar de la derrota en el partido, con la obtención del cuarto lugar, las australianas sellan la mejor participación de Australia en la historia de los Mundiales femeninos.

"Han sido las mejores cuatro semanas de nuestras carreras. Queríamos salir por lo alto pero en un par de semanas vamos a recordar esto y sentirnos orgullosas", manifestó Kerr.

Australia's 4th place Women's World Cup finish is the best in their history.



They did themselves proud pic.twitter.com/aOdwSJ1zes — ESPN FC (@ESPNFC) August 19, 2023

"No logramos lo que queríamos pero espero que hayamos inspirado a la gente por muchos años en el futuro", concluyó Kerr.