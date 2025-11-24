-

La nueva producción de Mangofilms, "Sueños de primavera", es un potente drama social que expone la crisis educativa y la corrupción en Guatemala, siguiendo la investigación de una periodista que busca la verdad detrás de "La Sociedad de la Monja Blanca".

El film, con guion del reconocido Enrique Videla, aborda la crítica pérdida del magisterio y ya presentó el tráiler de cara a su estreno en 2026.

"Sueños de primavera", primera producción de Mangofilms, bajo la dirección del cineasta hispano-chileno Coke Díaz Burgos, es una la película que combina drama, suspenso y crítica social, y explora los conflictos entre la enseñanza, la corrupción y la búsqueda de la verdad.





Se usaron varias locaciones para la realización de la cinta. (Foto Cortesía)

La historia sigue a Mario, un profesor decidido a defender la educación pública tras la eliminación de la carrera de magisterio.

Su compromiso lo conduce, junto a su hija Sara, una periodista de investigación, quien descubre una organización clandestina conocida como "La Sociedad de la Monja Blanca", símbolo de los intereses que han controlado al país durante décadas.

El elenco

El guion fue escrito por Enrique Videla, reconocido por su trabajo en producciones internacionales como Prófugos (HBO), 42 Días en la Oscuridad (Netflix) y La Jauría (Amazon).

El elenco principal está encabezado por Ximena Romo, en el papel de Sara; Mauricio García Lozano, como Mario, y Luis Curiel, como Jorge, un periodista que se suma a la investigación.





Sueños de primavera: Cine guatemalteco expone crisis educativa. (Foto Cortesía)

La producción ejecutiva está a cargo de Rafael Arriaga Martínez, abogado y expresidente de la Cámara Guatemalteca de Educación, quien impulsa el proyecto como un llamado a la sociedad sobre la pérdida de valor del magisterio en el país y la urgencia de rescatar la educación pública.

"Esperamos que nos llame a la reflexión, porque no solo se trata de hacer una película que entretenga y divierta, sino que informe e involucre a quienes deben tomar acción para impulsar el desarrollo de la educación, que en Guatemala está detenida", indicó Arriaga.





La presentación del tráiler oficial reunió a miembros del equipo de producción, prensa y público interesado en el cine nacional. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Rodada en formato 4K Cine Alta, la película presenta una estética visual de tonos fríos e intensos, inspirada en thrillers contemporáneos como La chica del dragón tatuado y El cuerpo.

Entre las locaciones utilizadas figura el Paraninfo Universitario, el Museo del Ferrocarril, el Zoológico La Aurora, entre otros.

Estreno

Su narrativa entrelaza lo político, lo periodístico y lo humano, y ofrece una mirada crítica y emotiva sobre la realidad guatemalteca.





Ximena Romo es una de las protagonistas de esta producción que llegará a los cines el próximo año. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Mangofilms promueve un cine con contenido social y valor artístico. Fue fundada en 2017 con el objetivo de consolidar historias que conecten con la realidad nacional y despierten reflexión en el público.

El estreno de la película está previsto para 2026, y la presentación de su tráiler oficial es el inicio de su recorrido antes de llegar a las salas de cine.

