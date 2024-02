¡Suma polémicas! El diputado que intentó rifar un IPhone

-

Después de proponer una ley que proteja a los hombres, el diputado Julio Portillo protagonizó otra polémica.

El diputado por Zacapa, Julio Portillo, lleva poco más de un mes en el Legislativo y, aunque no ha destacado por sus propuestas en él, sus publicaciones en redes sociales sí han causado polémica.

En menos de una semana, el parlamentario ha debido borrar dos de sus mensajes, debido, según él mismo confirmó, a las duras críticas que ha recibido por parte de los usuarios de X (Twitter), principalmente.

El pasado fin de semana, Portillo repitió una dinámica en la cual no le había ido bien en días anteriores. Preguntó a sus seguidores qué iniciativas de ley les gustaría que se impulsaran en el Congreso y acto seguido anunció que rifaría un IPhone.

El legislador hizo alusión a que, en su faceta de youtuber, bajo el alias Poeta del Cielo, ha sorteado ese tipo de teléfonos, y llamó a los interesados en participar a seguirlo ahora en su cuenta como diputado.

Sin embargo, las cosas no salieron bien y rápidamente recibió críticas de varios internautas. Esto lo llevó a borrar la publicación, pero no se salvó de que se tomaran capturas de su peculiar mensaje. De hecho, un usuario fue quien lo expuso.

"Esto nunca lo había visto en un diputado, haciendo sorteo para tener seguidores", se lee en un perfil identificado como @Soygeorgegt.

Problemas de comunicación

Consultado sobre el tema, el parlamentario, quien ha hecho su primera incursión en el Legislativo de la mano del partido Cabal, dijo lamentar que sus mensajes sean "tomados a mal".

"Como influencer y youtuber, en lo que llevo ya trece años, siempre he hecho este tipo de actividades y no me habían criticado; por el contrario, son dinámicas que no han sido mal vistas", expresó.

Asimismo, hizo ver que buscará asesoría en comunicación política, para poder mejorar su comunicación con los usuarios en redes sociales en su etapa como diputado, pues está teniendo problemas para vincular ambas facetas.

Cabe destacar que apenas el viernes 24 de febrero, el parlamentario se vio obligado a borrar una publicación, también por las fuertes críticas en su contra. En esa oportunidad preguntó a su público qué le parecería proponer una ley que proteja a los hombres, similar a la de Femicidio.

El texto solo estuvo unos 20 minutos en la plataforma y después fue eliminado, según contó, por consejo de sus propios compañeros de bancada.