Impulsan primer Summit para consolidar factura electrónica en línea y factoraje

-

Hasta la fecha, los contribuyentes guatemaltecos han emitido 7,500 millones de facturas electrónicas.

OTRAS NOTICIAS: Celebran primera convención financiera y empresarial

Lograr que la Factura Electrónica en Línea (FEL) sea reconocida como un título de crédito altamente líquido y con certeza jurídica de respaldo, es uno de los objetivos del FEL Summit 2025, que se llevará a cabo el 3 de octubre próximo en el Convento de Santa Clara, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El evento, en donde participarán la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), junto a autoridades tributarias de Centroamérica y certificadores, reunirá a más de 300 líderes gubernamentales, expertos internacionales y representantes de 33 países del continente americano.

Abel Cruz, director del comité organizador del evento, explicó que la factura electrónica se ha convertido en un instrumento importante para dinamizar la economía, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Resaltó que se busca poner de relieve la importancia que tiene la FEL como herramienta de desarrollo tanto para pymes y para emprendedores, y cómo la nueva ley de factoraje podría incidir en las operaciones en línea de este tipo.

1.3 millones de emisores hay en Guatemala.

"Guatemala ha demostrado que la facturación electrónica no es solo una herramienta tecnológica, sino un catalizador de desarrollo económico. Con el Summit 2025, estaremos compartiendo esta experiencia exitosa para que toda América Latina y el Caribe se beneficie de una integración fiscal que reducirá costos operativos hasta en un 40 % para las empresas y generará ahorros regionales estimados en US$ 2.3 millones anuales", afirmó Cruz.

Los organizadores del Summit destacaron que se espera la presencia de 300 líderes gubernamentales, expertos internacionales y representantes de 33 países del continente americano. (Foto: Cortesía/Soy502)



Instrumento financiero

Por su parte, Guillermo Bran, presidente ejecutivo de la firma Infile, uno de los organizadores del evento, recordó la importancia que tiene la FEL en otros países. Según explicó, en naciones como Chile o Colombia, el apalancamiento financiero que obtienen las pymes es "espectacular". Agregó que, en Guatemala, el factoraje no ha tenido ese auge por la falta de trazabilidad en las transacciones, lo que ha permitido que en algún momento una misma factura se presente varias veces, generando riesgos.

7,500 millones de facturas electrónicas se han emitido.

Bran indicó que, en condiciones normales, el factoraje tiene una comisión que varía entre 1.25 % y 1.50 %, lo que permite a las empresas convertir sus cuentas por cobrar en liquidez inmediata que el empresario puede seguir utilizando cualquiera que sea su giro de negocio. Según explicó, en el país prácticamente todos los bancos cuentan con unidades de factoraje, además existe dentro de la Cámara de Industria de Guatemala, la Gremial de Factoraje.

De acuerdo con Bran, al utilizar el factoraje, un empresario que vende a un gran comprador y que recibe una contraseña de pago a 120 días, obtiene su pago en forma inmediata y sigue utilizando ese capital de trabajo.

20 certificadores están registrados en el sistema tributario guatemalteco.

Érick Echeverría, intendente de Recaudación de la SAT, resaltó que la factura electrónica ya muestra resultados tangibles y que, a la fecha, los 1.3 millones de emisores han emitido más de 7,500 millones de documentos tributarios electrónicos.

Echeverría explicó que en los últimos años se ha experimentado un fuerte proceso de digitalización que ha permitido a la administración tributaria contar con una gran base de datos.

Agregó que junto al Ministerio de Economía se trabaja en un proyecto que brindará certeza jurídica al proceso de factoraje, lo que permitirá que la FEL sea registrada en el Registro de Garantías Inmobiliarias, para garantizar la trazabilidad del documento.