Super Luna, gemínidas, solsticio y otros fenómenos se verán en diciembre

Este mes seremos testigos de la Super Luna, la lluvia de meteoros Gemínidas, el solsticio de invierno y otros eventos astronómicos.

Diciembre trae varios eventos astronómicos que podrán observarse en el país, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Durante las noches del 4 al 6 de este último mes del año, estará la Super Luna, esto significa que estaremos en fase de luna llena y además la luna estará más cerca de la Tierra, por lo que se verá más grande y brillante.

La Super Luna se podrá ver del 4 al 6 de diciembre. (Foto ilustrativa: istock)

El próximo domingo 7, Mercurio se podrá ver durante la madrugada, de 4:50 a 6:00 horas, y por unos momentos también se verá junto a Venus, hacia el este.

Los días viernes 12 y sábado 13, se tendrá la oportunidad de ver una de las lluvias de meteoros más activas de todo el año, las gemínidas que producen entre 40 y 50 meteoros por hora, se observarán en la Constelación de Géminis alrededor de las 19:30 horas hacia el este.

Las gemínidas se verán el 12 y 13 de diciembre. (Foto ilustrativa: istock)

El día más corto del 2025

El domingo 21, será el solsticio de invierno, esa fecha tendremos la menor cantidad de luz solar durante el día, el sol saldrá a las 6:23 de la mañana y se ocultará a las 17:39 horas.

Este fenómeno sucede porque el eje de rotación de la Tierra no es perfectamente vertical, sino que está inclinado, haciendo que la luz solar varíe a lo largo de todo el año.

El solsticio de invierno, que provocará día más corto del año, será el 21 de diciembre. (Foto ilustrativa: istock)

Además, la noche del domingo 7, Júpiter se verá a un costado de la luna. Y la noche del viernes 26, será la oportunidad para observar a Saturno a un costado de la luna.