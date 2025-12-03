Super Luna, gemínidas, solsticio y otros fenómenos se verán en diciembre

Este mes seremos testigos de la Super Luna, la lluvia de meteoros Gemínidas, el solsticio de invierno y otros eventos astronómicos.
Diciembre trae varios eventos astronómicos que podrán observarse en el país, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
Durante las noches del 4 al 6 de este último mes del año, estará la Super Luna, esto significa que estaremos en fase de luna llena y además la luna estará más cerca de la Tierra, por lo que se verá más grande y brillante.
El próximo domingo 7, Mercurio se podrá ver durante la madrugada, de 4:50 a 6:00 horas, y por unos momentos también se verá junto a Venus, hacia el este.
Los días viernes 12 y sábado 13, se tendrá la oportunidad de ver una de las lluvias de meteoros más activas de todo el año, las gemínidas que producen entre 40 y 50 meteoros por hora, se observarán en la Constelación de Géminis alrededor de las 19:30 horas hacia el este.
El día más corto del 2025
El domingo 21, será el solsticio de invierno, esa fecha tendremos la menor cantidad de luz solar durante el día, el sol saldrá a las 6:23 de la mañana y se ocultará a las 17:39 horas.
Este fenómeno sucede porque el eje de rotación de la Tierra no es perfectamente vertical, sino que está inclinado, haciendo que la luz solar varíe a lo largo de todo el año.
Además, la noche del domingo 7, Júpiter se verá a un costado de la luna. Y la noche del viernes 26, será la oportunidad para observar a Saturno a un costado de la luna.