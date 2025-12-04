La SuperLuna, el efecto astronómico que no volverás a ver hasta 2042

-

El 04 de diciembre, la luna brillará un poco más que el resto de los años.

A través del boletín astronómico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (NSIVUMEH), s que la Luna alcanzará su fase llena este 4 de diciembre. Este evento astronómico es llamado como la Super Luna, la última del año.

Será la más intensa del año, con una combinación única de perigeo, lo que permite contemplar un brillo excepcional. En Guatemala será posible verla a simple vista ya que tiene las condiciones perfectas para admirarla sin equipo especializado.

Este es un fenómeno que ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el punto más cercano a la Tierra.

Esta Super Luna permitirá ver su brillo máximo. (Foto ilustrativa: iStock)

Asimismo, la luna atravesará fases de cuarto menguante el día 11, luna nueva el 19 y cuarto creciente el 27 de diciembre.

Los servicios astronómicos internacionales anticiparon que esta luna será la más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042.

Otro de los eventos astronómicos más esperados del año es una lluvia de meteoros considerada entre las más activas del año y se podrían registrar entre 40 y 50 meteoros por hora, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan. Esta lluvia tiene su punto de origen en la noche del 12 y 13 de diciembre, visible desde aproximadamente las 19:30 horas.