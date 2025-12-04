"Seco" de Arjona es uno de los discos del año de Rolling Stone en español

- Arjona demuestra una madurez musical que conecta con sus fans. PODRÍA INTERESARTE: Arjona recibe una prenda de vestir de una fan y le canta "Desnuda" El decimoctavo álbum de estudio del cantautor guatemalteco ha sido seleccionado por Rolling Stone en español como uno de los 50 mejores discos del año. Rolling Stone reconoció el valor artístico del nuevo álbum de Arjona. (Foto: X) "Con una gran cantidad de álbumes memorables, 2025 ha sido un año supremamente interesante para la música en español", escribe el equipo de la revista en su sitio web oficial. En el puesto número 42 se encuentra Seco de Ricardo Arjona, un proyecto musical que representa una etapa íntima, nostálgica y honesta del artista. La portada en blanco y negro conecta al artista con su niñez. (Foto: X) DESCUBRE: El descanso de Ricardo Arjona entre conciertos La portada del álbum muestra una fotografía de Arjona de niño en blanco y negro, lo que refuerza ese vínculo con su pasado. "Seco" impulsó el exitoso regreso de Ricardo Arjona a su país natal. (Foto: X) Desde baladas y canciones sentimentales hasta reggae y orquesta, el álbum abrió el camino para que Arjona regresara a Guatemala con su gira Lo que el Seco no dijo, contando con más de 23 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Canciones Barcelona

Despacio que hay prisa

70%

Luna

Poquita Fe

Motel Revolución

Nirvana

Gritas

Mentira

Mujer

Un gran gusto conocerte

Todo termina