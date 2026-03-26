"Super Mario Galaxy: La película" sorpresas previo a estreno en Guatemala

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"Super Mario Galaxy: La película" de Nintendo e Illumination está causando furor en el país a pocos días de su estreno, sobre todo por la venta de la poporopera de "Yoshi", además de un crossover sorpresa. Esta es la fecha de su estreno en el país.

Recientemente se compartió un nuevo póster protagonizado por el mismísimo Fox McCloud, causando emoción por su salto a la gran pantalla.

Takaya Imamura, diseñador del personaje, declaró en X que está "abrumado por la emoción" y quiso agradecer públicamente a Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, por haber hecho posible este gran cruce entre universos.

感無量

宮本さんありがとう https://t.co/ufoqeKBmQt — 今村孝矢 / Takaya Imamura (@ima_1966) March 26, 2026

The front & back cover of the Super Famicom Star Fox game box.#starfox #snes #supernintendo #Nintendo pic.twitter.com/PvAwzFIpmM — Mighty Andross 64 (@AndrossSF0) March 25, 2026

Fecha de estreno en Guatemala

La película se estrena el 2 de abril en las salas nacionales, se dice que "Super Mario Galaxy: La película" oculta sorpresas que nadie se ve venir. También se dice que los Pikmin también aparecerán a lo largo del largometraje.

La trama

Los hermanos, Mario y Luigi, y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia. Bowser Jr. busca liberar a un Bowser miniaturizado y conquistar el cosmos, obligando a los héroes a aliarse con Estela (Rosalina) y Yoshi en una aventura intergaláctica.

Locura en Guatemala

Miles de Guatemaltecos se abalanzaron a los cines para adquirir el accesorio de moda: una poporopera de Yoshi, querido personaje de la saga. Largas filas para tener en sus manos este recuerdo de la trama.

MIRA:

@angelwhite.ctz #mariobros #yoshi #movie #guatemala ♬ Get Ready - Steve Aoki Vocal Radio Edit - 2 Unlimited

@estuardotorres43 #yoshy #palomerayoshy #guatemala #cinepolis #mariobros ♬ sonido original - PrimeVideoLatam

What goes around, comes around. The Super Mario Galaxy Movie hits theaters Wednesday. Get tickets now. pic.twitter.com/ze5P1KVFgG — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026



