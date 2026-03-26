"Super Mario Galaxy: La película" sorpresas previo a estreno en Guatemala

"Super Mario Galaxy: La película" de Nintendo e Illumination está causando furor en el país a pocos días de su estreno, sobre todo por la venta de la poporopera de "Yoshi", además de un crossover sorpresa. Esta es la fecha de su estreno en el país.
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Recientemente se compartió un nuevo póster protagonizado por el mismísimo Fox McCloud, causando emoción por su salto a la gran pantalla.
Takaya Imamura, diseñador del personaje, declaró en X que está "abrumado por la emoción" y quiso agradecer públicamente a Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, por haber hecho posible este gran cruce entre universos.
Fecha de estreno en Guatemala
La película se estrena el 2 de abril en las salas nacionales, se dice que "Super Mario Galaxy: La película" oculta sorpresas que nadie se ve venir. También se dice que los Pikmin también aparecerán a lo largo del largometraje.
La trama
Los hermanos, Mario y Luigi, y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia. Bowser Jr. busca liberar a un Bowser miniaturizado y conquistar el cosmos, obligando a los héroes a aliarse con Estela (Rosalina) y Yoshi en una aventura intergaláctica.
Locura en Guatemala
Miles de Guatemaltecos se abalanzaron a los cines para adquirir el accesorio de moda: una poporopera de Yoshi, querido personaje de la saga. Largas filas para tener en sus manos este recuerdo de la trama.
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