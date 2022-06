La supuesta exigencia que Gerard Piqué le hizo firmar a su nueva pareja

Piqué fue visto con una mujer en una discoteca y los rumores de su supuesta relación han ido creciendo.

Según han informado medios españoles, Piqué tiene un nuevo romance con una mujer rubia de 22 años y ante el acoso al que quedó expuesto decidió asegurarse de que la joven no cuente su historia.

El periodista Marco Chiazza reveló que el español le puso algunas condiciones a la mujer para continuar con su polémico romance.

“Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella, luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, contó.

Según el comunicador, el defensor del Barcelona FC no ha soportado que su intimidad quede al descubierto por lo que no ha sobrellevado de buena manera la situación.

“Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twinch que es dónde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, agregó.

Por su parte, Shakira se ha dejado ver junto a sus hijos por las calles de Barcelona.

Recientemente se le vio muy triste y medios afirman que la filtración de las imágenes de Piqué con su nueva pareja le han pegado muy duro.