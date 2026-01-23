Surge video del ataque armado contra adultos mayores en la Roosevelt

Dos presuntos delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil en el que se transportaba la pareja.
Un hecho armado quedó grabado en pleno tránsito en la calzada Roosevelt y 11 avenida, en la zona 7 capitalina, la tarde de este viernes 23 de enero.
Desde otro vehículo, captaron el momento exacto en el que los tripulantes de un vehículo de dos ruedas se acercan a un automóvil al que le disparan en repetidas ocasiones.
En las imágenes se observa que un aparente asalto habría ocasionado este incidente armado contra una pareja de adultos mayores, quienes resultaron ilesos.
Luego de registrarse este hecho de violencia, los responsables huyen del lugar con rumbo desconocido.
Mira aquí el video:
Minutos más tarde, los Bomberos Voluntarios arribaron a la ubicación y evaluaron a los tripulantes del automóvil, quienes no sufrieron heridas.