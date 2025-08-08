Surgen detalles sobre crimen de catedrático de la USAC en Petén

El catedrático ingresaba a la universidad cuando fue atacado a balazos.
EN CONTEXTO: Asesinan a catedrático universitario de la USAC en Petén
Como José Roberto Hernández López, de 36 años, fue identificado el catedrático asesinado al salir del Centro Universitario de Péten (CUDEP), ubicado en la aldea Santa, Elena de la Cruz, en Flores, Petén.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Hernández salía del centro universitario cuando fue atacado por hombres armados que luego huyeron entre los callejones aledaños al lugar.
De acuerdo a la información recabada por las autoridades, el catedrático laboró como jefe de la oficina de Catastro, en la Municipalidad de San Benito, Petén. Además, tenía un antecedente por el Delito de Robo Agravado.
Varias heridas
El cuerpo de Hernández presentaba heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo, en el dedo pulgar de la mano derecha, en la región de la costilla izquierda y en la región pectoral.
En la escena del crimen hallaron 14 casquillos, un arma de fuego con 3 cargadores con 50 cartuchos, un teléfono celular, una computadora portátil color gris y un fólder papel manila con documentos varios.