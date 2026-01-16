Surgen más detalles del ataque armado provocado por un asalto en zona 9

-

La víctima de la tercera edad había salido de su trabajo para ir a comprar el almuerzo.

La tarde de este viernes se vio marcada por un hecho de violencia cuando un hombre de la tercera edad fue atacado a disparos por individuos desconocidos cuando intentó oponerse al robo de su celular.

Esto sucedió en una tienda localizada en la 6a. avenida A y 8a. calle de la zona 9, en la ciudad de Guatemala.

La víctima fue identificada como Israel Guerra Revolorio, de 62 años, quien se conducía en su vehículo cuando fue interceptado por los sicarios, quienes lo hirieron del brazo izquierdo.

Israel Guerra Revolorio fue trasladado al Hospital Roosevelt en estado estable. (Foto: Bomberos Municipales)

Guerra, trabaja en un call center ubicado a unos metros de donde fue atacado luego de haber salido a la calle a comprar su almuerzo.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia estabilizando a la víctima y trasladándola a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado estable.