Abandonan vehículo quemado en área verde de zona 15

En las primeras horas de este lunes 9 de febrero el tránsito es lento por un vehículo quemado que se encuentra en la jardinera del arriate central del columpio de Vista Hermosa.

El automóvil fue encontrado detrás del Campo Marte, metros cerca de la Tribuna Militar, donde ya se presentan agentes de la Policía Nacional Civil quienes indicaron que podrían arribar autoridades del Ministerio Público.

Las autoridades de tránsito indican que no se encontró al piloto del vehículo y que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo la PMT solicita a los conductores seguir instrucciones de los agentes para no detenerse a observar para no afectar la conexión entre zona 15 y zona 5.

El vehículo fue encontrado en el área verde del bulevar Vista Hermosa. (Foto: PMT)