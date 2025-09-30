Surgen más videos del sismo de magnitud 6.9 que se registró en Filipinas

Usuarios han compartido las distintas imágenes de los sucesos ocurridos durante el movimiento telúrico.
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este martes 30 de septiembre en las costas del centro de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Una cámara de videovigilancia instalada en un automóvil logró grabar en video, justo cuando se registró el sismo, el cual duró aproximadamente un minuto.
En las imágenes se observa cuando las personas se transportaban sobre un puente, algunos conductores se bajaron de sus vehículos de dos ruedas debido a la intensidad del movimiento y se reposaron sobre una banqueta en lo que finalizaba el temblor.
Transmitía en vivo
El streamer Sam Pepper se encontraba transmitiendo en directo desde un restaurante, por lo que el movimiento sísmico quedó grabado en la transmisión en vivo que realizaba por medio de la plataforma Kick.
Esta persona al percatarse del sismo, agarró su cámara y empezó a bajar las escaleras junto a otras personas que se encontraban en el mismo lugar, desatando el pánico de lo que estaban viviendo.
En vía pública
Otro de los videos muestra cuándo varias personas se encontraban en la vía pública, realizando compras en distintos puestos de comida.
Durante el temblor, se les notaba la dificultad que presentaban para mantenerse de pie, por lo que optaron por sostenerse de hierros e incluso entre ellos mismos.
De manera preliminar, se reportan 20 fallecidos tras el movimiento sísmico en Filipinas.