Surgen más videos del sismo de magnitud 6.9 que se registró en Filipinas

-

Usuarios han compartido las distintas imágenes de los sucesos ocurridos durante el movimiento telúrico.

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este martes 30 de septiembre en las costas del centro de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Una cámara de videovigilancia instalada en un automóvil logró grabar en video, justo cuando se registró el sismo, el cual duró aproximadamente un minuto.

En las imágenes se observa cuando las personas se transportaban sobre un puente, algunos conductores se bajaron de sus vehículos de dos ruedas debido a la intensidad del movimiento y se reposaron sobre una banqueta en lo que finalizaba el temblor.

| Un fuerte sismo de magnitud 7.0 sacudió más temprano el centro de Filipinas. La cámara del tablero de un vehículo capturó el momento del terremoto que duró alrededor de 1 minuto. El epicentro se localizó cerca de Cebú, en las Bisayas Centrales. pic.twitter.com/PhKfH7qYd7 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 30, 2025

Transmitía en vivo

El streamer Sam Pepper se encontraba transmitiendo en directo desde un restaurante, por lo que el movimiento sísmico quedó grabado en la transmisión en vivo que realizaba por medio de la plataforma Kick.

Esta persona al percatarse del sismo, agarró su cámara y empezó a bajar las escaleras junto a otras personas que se encontraban en el mismo lugar, desatando el pánico de lo que estaban viviendo.

AVISO

Imágenes en vivo del fuerte sismo hace minutos en Filipinas, M6.9



#Cebu #Philippines #Earthquake capturado en la transmisión en vivo de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.



Septiembre 30 de 2025

Via @fmjames pic.twitter.com/kToOBMUn2l — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 30, 2025

En vía pública

Otro de los videos muestra cuándo varias personas se encontraban en la vía pública, realizando compras en distintos puestos de comida.

Durante el temblor, se les notaba la dificultad que presentaban para mantenerse de pie, por lo que optaron por sostenerse de hierros e incluso entre ellos mismos.

Un #Sismo de una magnitud preliminar de 6,7 en la escala de Richter sacudió la provincia de #Cebú, en el centro de #Filipinas, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología https://t.co/V02AIR74B2 pic.twitter.com/eEaoIk4BWd — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 30, 2025

De manera preliminar, se reportan 20 fallecidos tras el movimiento sísmico en Filipinas.