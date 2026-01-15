Surgen videos de Julio Iglesias besando a celebridades

En redes sociales se viralizó un video que recopila distintos momentos en los que Julio Iglesias besó a la fuerza a distintas periodistas e intérpretes femeninas en televisión.
El clip subido por el periodista Nacho Lozano recopila los testimonios de las mujeres que decidieron hablar de los abusos del cantante hacia ellas mientras ofrecían servicios domésticos para él.
El material también incluye besos a la fuerza que le dio a Thalía y Verónica Castro, además de otras mujeres famosas en televisión.
En una de las escenas el español le dijo a Jimena Cyrulnik, que le convenía tener una novia como ella, pues era "monísima".
Tras estos episodios se aprecia la entrevista con Laura, la ex fisioterapeuta del cantante, venezolana, quien dio declaraciones acerca de los comentarios que el famoso le hacía.
"Me preguntaba si mis senos eran operados y yo respondo con normalidad que sí, entonces él me pide que me levante de la silla y se los muestre", explicó.
Otra ex empleada afirma que todas las trabajadoras eran obligadas a revisare exámenes médicos por enfermedades de transmisión sexual, embarazo u otros padecimientos ginecológicos. "Nos llevan en grupo a una prueba al ginecólogo, me ve por dentro todo" asegura.
Estos testimonios y las entrevistas pasadas de tono salen en el momento en el que dos ex empleadas acusaron al cantante de abuso sexual.
