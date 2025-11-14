Surinam aplasta a El Salvador y deja a Guatemala sin margen de error ante Panamá

-

Surinam dio un golpe que complica el panorama para Guatemala tras aplastar 4-0 a El Salvador en la capital surinamesa, resultado que deja a los sudamericanos con 9 puntos y los consolidó en la cima del grupo A.

La goleada deja a la Sele obligada a no fallar en su compromiso ante Panamá y a llegar con margen mínimo a la última jornada.

El partido se rompió al borde del descanso, cuando Tjaronn Chery convirtió con un zurdazo un penal que empezó a derrumbar las esperanzas cheras.

Surinam se hizo fuerte en casa ante El Salvador y quedó en la cima del grupo A.#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/1cQaSqcqbJ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 14, 2025 Con el duelo bajo control, los locales aceleraron en la recta final. Richonell Margaret firmó un doblete en apenas dos minutos, aprovechando groseros descuidos de la zaga rival, y Klas puso la estocada final a siete del cierre.

El resultado terminó de apagar las esperanzas del cuadro salvadoreño de ir a la Copa del Mundo. (Foto: RR. SS.)

Más allá del castigo para El Salvador, el marcador pesa directamente sobre Guatemala. Con Surinam afianzado en la cima, los suriboys llegarán a la última fecha en El Trébol con la mesa servida: un empate el martes les basta para asegurar su boleto directo al Mundial.

Para la Sele, la ruta es clara y sin margen para titubeos: necesita ganar ante los canaleros para llegar viva a esa finalísima en casa, donde estará obligada a ganar para arrebatarle a Surinam el primer lugar.