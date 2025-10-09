Surinam inauguró su liga de futbol profesional el año pasado

-

Apenas en febrero del año pasado nació la Suriname Major League, la primera liga de futbol profesional del país en el que Guatemala se juega la vida en la eliminatoria mundialista.

MÁS DE SELECCIÓN: Los jugadores clave de Surinam ante Guatemala en la eliminatoria

Pese a estar en una región que respira futbol (Sudamérica) y pertenecer a una zona en la que siempre ha estado invitado a participar (Concacaf), Surinam no se había interesado en profesionalizar el balompié.

Su liga amateur, la SVB Eerste Divisie, nació en 1924, cuando Surinam todavía era colonia holandesa. Equipos como Robinhood y Transvaal han dado batalla a nivel internacional sin tener la estructura necesaria para hacerlo.

Pero, en 2024 la federación de futbol de ese país decidió dar un salto de calidad y le pidió apoyo a FIFA para implementar un programa de crecimiento sostenible para el deporte.

El resultado fue la creación de una liga de futbol con las mínimas bases para desarrollar el futbol: programas de formación, planificación estratégica, asociación empresarial y fomento del futbol base.

Así, la SML es la gran apuesta de Surinam para "encaminarse a las grandes competencias de la FIFA" y a la clasificación al Mundial 2026, que "ya no es solo un sueño inalcanzable", se lee en un artículo del ente rector del futbol mundial.