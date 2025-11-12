Surinam vs. El Salvador: ¿Qué le conviene a la Azul y Blanco?

-

La quinta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf promete emociones fuertes, especialmente en el grupo donde Surinam, la gran sorpresa del certamen, enfrentará este jueves a El Salvador en un duelo clave por el liderato.

El conjunto surinamés llega como líder del grupo, después de una campaña sólida que lo mantiene en la cima y a las puertas de lograr un hecho histórico: clasificarse directamente al Mundial de 2026. En cambio, El Salvador afronta el compromiso con la obligación de ganar, pues tras su derrota ante Guatemala, sus posibilidades de acceder al primer puesto se han reducido drásticamente.

Un ojo en El Trébol

El resultado de este partido también será seguido de cerca por Guatemala y Panamá, que se enfrentarán sabiendo el marcador entre el líder y el cuadro salvadoreño.

Una victoria de Surinam podría dejar prácticamente definida la parte alta de la tabla, mientras que un tropiezo abriría el panorama para Guatemala, que busca asaltar el primer lugar y soñar con el boleto mundialista.

El duelo entre Suriname y El Salvador no solo definirá el rumbo inmediato del grupo, sino que pondrá más presión en el duelo que cierra la jornada, entre Guatemala y Panamá.

| La Selecta está completa



Brayan Gil y Joshua Pérez llegaron esta noche al hotel de concentración para integrarse al plantel de la Selección Mayor y disputar los dos últimos juegos de #EliminatoriaMundialista. ⚽



Bienvenidos cracks ‍#ElSalvador #LaSelecta pic.twitter.com/nU7rMyobfs — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 12, 2025

¿Qué nos sirve?

A la Azul y Blanco le conviene un empate entre Surinam y El Salvador, ya que la igualdad le permite a Guatemala, ganando o empatando con Panamá, definir el pase directo con más tranquilidad en la última jornada con el conjunto surinamés.

Eso sí, Guate no puede dejar de sumar puntos en los dos juegos que le quedan. La derrota nos condena a pensar en un repechaje que tampoco es seguro, debido a que clasifican los tres que mejor cantidad puntos hayan hecho y también los goles a favor.